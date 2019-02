De intocht van Sint Piter, de Friese broer van Sinterklaas, en zijn helper Swarte Pyt in Grouw is zonder incidenten verlopen. Zo'n vijftien demonstranten van Kick Out Swarte Pyt (KOSP), de Friese tak van Kick Out Zwarte Piet, voerden actie, maar dat leidde niet tot onrust of aanhoudingen.

Nadat ze per schip waren aangekomen, werden Sint Piter en Swarte Pyt door burgemeester Ferd Crone en tussen de tweehonderd en driehonderd kinderen welkom geheten, waarna het gezelschap in optocht het dorp in ging.

De demonstranten hadden een plek in een weiland aan de overkant van de kade toegewezen gekregen. Daarvandaan riepen ze leuzen als "Swarte Pyt mag niet, kan niet en is zwart verdriet". KOSP-voorvrouw Joyce Beukema was tevreden. "We waren goed te horen", zei ze.

Volgens een legende bezocht Sint Piter het Friese dorp voor het eerst nadat zijn bekendere broer dat was vergeten.

Sint Piter komt altijd op de zaterdag voor zijn verjaardag, 21 februari, aan in Grouw. Dat zou dit jaar op 16 februari zijn, maar omdat het dan vakantie is, was de intocht een week vervroegd. De Friese goedheiligman vertrekt weer op 21 februari.

