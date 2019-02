Inwoners van Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Overijssel ondervinden zaterdag hinder van een "rubber- of gasachtige" geur. Die is afkomstig uit een oververhitte tankwagen op een bedrijventerrein in Alblasserdam.

De tankwagen bevat de stof petrolad, een toevoeging aan industriële smeermiddelen. Het is beter om de stof niet in te ademen, aldus de woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Een risico daarop bestaat binnen een straal van 400 meter rond de tankwagen.

Meettests door de brandweer laten zien dat de stof buiten dat gebied niet meer wordt aangetroffen, hoewel de stank door de wind wordt meegevoerd en tot in de provincies Utrecht, Noord-Holland, Gelderland en Overijssel te ruiken is. Er komen zelfs enkele meldingen vanuit Drenthe binnen.

Volgens de veiligheidsregio zijn de gezondheidsrisico's van de stank nihil , maar kan de onplezierige geur wel leiden tot misselijkheid en overgeven.

De brandweer en het bedrijf waarvan de tankwagen is, proberen de stankoverlast te verminderen. De woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen NU.nl te verwachten dat er tegen het middaguur nagenoeg geen stankoverlast meer zal zijn.

Brandweer pompt stof over naar andere tankwagen

Volgens de woordvoerder werd de tankwagen zaterdagochtend gereinigd met stoom, waarbij de druk en de temperatuur in de tank te hoog opliepen. Daardoor is een penetrante stank vrijgekomen, die kan worden omschreven als een rubber- of gaslucht.

De brandweer probeert ook de druk en de temperatuur in de tankwagen te verminderen door de stof in de lekkende tank over te pompen naar een andere tankwagen. Medewerkers van het bedrijf brengen een zogeheten stankslot op het voertuig aan.

Opvangcentrum geopend voor omwonenden

In cultureel centrum Landvast in Alblasserdam is een opvang geopend voor mensen die vanwege de stankoverlast niet in huis kunnen blijven. De jeugdwedstrijden van voetbalvereniging Alblasserdam zijn afgelast.

Mensen die niet in de directe omgeving van de tankwagen wonen, kunnen hun ramen en deuren gerust weer openen wanneer zij de stank niet meer waarnemen. Buitensporters buiten Alblasserdam kunnen zonder gevaar aan de slag, aldus de veiligheidsregio.

