Zaterdag valt er met name in het zuidoosten een bui. Verder zijn er perioden met zon, maar het waait wel stevig. Zondag regent het geruime tijd.

Zaterdag is het overwegend bewolkt. Vooral in het zuidoosten is er kans op een bui, maar op sommige plekken kan ook de zon flink doorbreken. Later op de dag kan er in het noorden wat regen vallen. De temperatuur ligt rond de 9 graden.

De zuidwestenwind waait (vrij) krachtig, aan zee stormachtig, kracht 5 tot 8. Het KNMI heeft voor zaterdag gewaarschuwd met code geel vanwege zware windstoten. Het grootste gedeelte van het land moet rekening houden met windstoten tot 90 kilometer per uur. In de middag en avond neemt de wind langzaam af, maar ontstaat er wel meer bewolking.

In de nacht naar zondag blijft het bewolkt en trekken vanuit het zuidwesten fikse regenbuien over het land. Met temperaturen tussen de 5 en 8 graden is het behoorlijk zacht. De wind draait naar zuid tot zuidwest en kan rond het IJsselmeer weer aansterken tot krachtig.

Zondag overdag is het bewolkt en regent het geruime tijd. Pas in de loop van de avond wordt het van westen uit wat droger. De maximumtemperatuur ligt rond de 10 graden en wordt al in de loop van de ochtend bereikt. Ook dan kan het hard gaan waaien in veel delen van het land.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Zondag 8° 5° W 5 Maandag 7° 4° NW 6 Dinsdag 6° 3° NW 4 Woensdag 7° 1° ZW 3 Donderdag 9° 1° ZO 2

