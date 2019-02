De Boeing 747 van Corendon die op weg is naar de tuin van het Corendon Village Hotel in Badhoevedorp is in de nacht van vrijdag op zaterag met succes over snelweg A9 getransporteerd

Het vliegtuig werd ondanks het late tijdstip onder massale belangstelling ter hoogte van Badhoevedorp over het asfalt vervoerd.

De snelweg was naar beide kanten afgezet om de operatie mogelijk te maken. Lantaarnpalen en vangrails aan weerszijden van de weg waren tijdelijk weggehaald. Daarnaast moesten sloten worden gedempt en waren er tijdelijke bruggen aangelegd.

In totaal heeft het transport van de Boeing over de snelweg ruim een halfuur geduurd. Het vliegtuig moet zondag op zijn bestemming aankomen in de tuin van het hotel.

Boeing wordt 'experience center'

In de nacht van dinsdag op woensdag was het voertuig begonnen aan de reis, die wordt uitgevoerd door transportbedrijf Mammoet. Volgens Atilay Uslu, de eigenaar van Corendon, kost het vervoer "een aantal miljoenen".

Het vliegtuig, waarvan de bruikbare onderdelen zijn verwijderd, wordt een 'experience center' waar een nog nader te bepalen attractie in komt.

