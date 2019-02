Politie en justitie erkennen dat ze de dreiging voor de familie van kroongetuige Nabil B. verkeerd hebben ingeschat. De verantwoordelijken binnen politie en Openbaar Ministerie (OM) hebben dat vrijdag tegenover Nederlandse media verklaard.

"Vanwege de gevoeligheid van het dossier", wilde het tweetal alleen anoniem in de krant verschijnen, schrijven onder meer het AD en de Volkskrant.

Reduan B., de broer van kroongetuige Nabil B., werd op 29 maart 2018 in Amsterdam-Noord geliquideerd. Dat gebeurde een week nadat justitie bekend had gemaakt dat zijn broer kroongetuige was geworden in een groot onderzoek naar een reeks liquidaties. Achter deze moorden zou een bende zitten die wordt geleid door de voortvluchtige Ridouan Taghi, de meest gezochte man van Nederland.

Politie en justitie erkennen nu dat ze de risico's voor de familie van B. verkeerd hebben ingeschat. "We wisten dat de groep gewelddadig kon zijn en hebben absoluut maatregelen genomen, maar waren niet voorbereid op een liquidatie. Dat onze inschatting onjuist was, is verschrikkelijk", aldus de verantwoordelijke bij de politie.

Direct na de moord ontstond vanuit de familie grote kritiek op het OM omdat ze zich niet veilig voelden. Het OM wist via onderschepte chatberichten dat het kamp van Taghi had aangekondigd dat het iedereen in de omgeving van B. zou gaan "laten slapen".

"We hebben aan de ene kant te maken met een uiterst complexe strafzaak en aan de andere kant met een uitermate complex beveiligingstraject", stelt het OM, dat tegelijk het beeld wil rechtzetten dat "we zomaar op 23 maart 2018 met het nieuws over de kroongetuige naar buiten zijn gekomen".

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!