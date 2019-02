Het KNMI heeft voor zaterdag gewaarschuwd met code geel vanwege zware windstoten. Het grootste gedeelte van het land moet rekening houden met windstoten tot 90 kilometer per uur.

Zaterdag overdag is er in het noorden, westen en midden lokaal kans op zware windstoten tot 80 kilometer per uur.

Ook het noordwestelijk kustgebied zal met zware windstoten te maken krijgen, zo meldt het KNMI. Daar is de verwachting dat de stoten tot 90 kilometer per uur gaan halen. De wind komt uit het zuidwesten.

De code geel geldt voor zaterdag overdag en specifiek voor de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland, Friesland, Groningen, Drenthe en Utrecht.

Later in de middag verwacht het KNMI dat de wind gaat afnemen.

Vrijdagavond waaide het al hard in Nederland. Weerplaza meldde windkracht 4 tot 7 met zware windstoten tussen 75 en 90 kilometer per uur. "In de nacht wordt het rustiger", aldus Weerplaza. "Het waait zaterdag stevig, aan de kust stormachtig, kracht 8."

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Maandag 7° 4° NW 4 Dinsdag 7° 1° ZW 3 Woensdag 9° 3° ZW 4 Donderdag 10° 0° ZW 2 Vrijdag 12° -1° ZO 2

