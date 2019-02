Voormalig profvoetballer Yassine Abdellaoui was niet het doelwit van de schietpartij van woensdagavond in de Amsterdamse wijk IJburg. Dat zegt zijn advocaat tegen NU.nl.

Volgens advocaat Sanne Schuurman was Abdellaoui op een plaats waarvan het niet logisch was dat hij daar was. "Mijn cliënt is door allerlei toevalligheden op de plek van de schietpartij gekomen. Als hij het doelwit was dan had de schutter hem daar niet gezocht. Die had hem dan wel ergens anders opgezocht, waarvan het logischer was dat Abdellaoui daar zou zijn", zegt Schuurman. Als Abdellaoui weer bij kennis is zal hij aangifte doen van het schietincident.

Het schietincident vond woensdagavond rond 23.45 uur plaats aan de George Sliekerkade in IJburg. De politie kreeg meerdere meldingen over harde knallen en een man die vervolgens op straat lag te schreeuwen.

Getuigen meldden dat twee verdachten op een scooter wegreden. Op straat lagen na de schietpartij meerdere kogelhulzen.

Politie trof brommer aan die mogelijk is gebruik bij schietincident

Donderdagochtend trof de politie een brommer aan die mogelijk is gebruikt bij het schietincident. Het zwarte voertuig had geen kenteken en het voldoet volgens de politie aan de beschrijving van getuigen die de verdachten op de brommer hebben zien wegrijden.

Volgens Schuurman heeft Abdellaoui "met niemand" een conflict en bevindt hij zich "in een wereld waarin geen schietpartijen plaatsvinden".

Getuigen hoorden harde knallen en zagen een man die op straat lag te schreeuwen. (Foto: ANP)

Abdellaoui herstelt mogelijk niet volledig

Vrijdagmiddag wordt Abdellaoui voor de tweede keer geopereerd. Zijn advocaat zegt dat hij buiten levensgevaar is. "Maar de verwondingen zijn dusdanig ernstig dat er twijfels zijn over een volledig herstel."

De 43-jarige Abdellaoui begon zijn voetbalcarrière in 1992 bij Willem II en stond daarna onder contract bij NAC Breda, het Spaanse Rayo Vallecano, NEC en nogmaals Willem II en NAC. Zijn laatste profcontract tekende hij in 2003 bij De Graafschap.

Abdellaoui eerder verdacht van witwassen en heling

In september 2003 werd Abdellaoui gearresteerd op verdenking van het witwassen van aanzienlijke geldbedragen. In november van dat jaar werd hij vrijgelaten, waarna hij weer terugkeerde in de selectie. Een paar maanden later werd hij bij De Graafschap ontslagen nadat een avond stappen uit de hand was gelopen.

Abdellaoui werd na zijn carrière als voetballer met een oud-ploeggenoot veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf vanwege heling van 30.000 dollar. Elf jaar daarna werd hij in hoger beroep vrijgesproken. Voor de witwaszaak uit 2003 werd hij in 2010 vrijgesproken.