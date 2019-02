De scheur in de vloer van het stadhuis van Apeldoorn betreft afbrokkelend marmer. Het marmer brokkelt af door de renovatie van het pand en dat lijkt volgens een gemeentewoordvoerder ongevaarlijk te zijn.

Vanwege de ontdekking van een scheur in de vloer van de centrale hal werd het stadhuis donderdagavond uit voorzorg ontruimd.

Bij de verbouwing is bijvoorbeeld 3,5 ton aan muren verwijderd. "De scheur zit in een marmeren vloer", vertelt de woordvoerder. "Het gebouw is in beweging. Beton wil wel een beetje meebewegen, maar marmer niet."

Vanwege de verbouwing was het stadhuis al gesloten. Er vinden alleen nog politieke bijeenkomsten plaats.

Op het moment van de ontruiming donderdagavond waren tientallen mensen in het stadhuis aanwezig voor politieke vergaderingen. Of die bijeenkomsten weer kunnen plaatsvinden, wordt later op vrijdag bepaald.

Ook scheurtjes in balk van parkeergarage

In de parkeergarage onder het stadhuis zijn wel wat scheurtjes in een balk ontdekt. Aangezien het niet om een draagbalk gaat, is er geen instortingsgevaar, aldus de woordvoerder.

De parkeergarage is dan ook gewoon open. Een deel van de garage werd donderdagavond al vrijgegeven.

Uit de scheurtjes komt vocht zetten. De scheurtjes zijn volgens de woordvoerder zo opvallend dat ze nader bekeken moeten worden. Verder onderzoek moet uitwijzen wat er precies aan de hand is. Enkele parkeerplaatsen zullen dan tijdelijk niet te gebruiken zijn.

