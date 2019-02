Vrijdag is het bewolkt en valt er soms regen of motregen. In de loop van de dag gaat het harder regenen en harder waaien. Het wordt 8 tot 10 graden. Het weekend verloopt ook wisselvallig.

De dag begint met motregen, die uit de bewolking die bijna het hele land bedekt valt. In de loop van de dag nemen de regen en vooral de wind toe.

Aan zee kan de wind oplopen tot hard, met een kracht van 5 tot 7. In het noorden kan het zelfs stormachtig gaan waaien en in het hele land kunnen forse windvlagen voorkomen.

In de middag wordt het in de meeste gebieden droog, al kan er nog wat motregen vallen. De temperatuur is met 8 tot 10 graden tamelijk hoog.

Tegen de avond zal het weer wat harder gaan regenen. Vanuit het westen trekken de buien over het hele land. In de nacht naar zaterdag verlaat de regen ons land en volgen er opklaringen.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Zaterdag 10° 7° ZW 6 Zondag 8° 5° W 5 Maandag 7° 4° NW 6 Dinsdag 6° 3° NW 4 Woensdag 7° 1° ZW 3

