Automobilisten begingen vorig jaar in Nederland vaker ernstige snelheidsovertredingen dan in het jaar daarvoor. Er waren ruim 72.000 snelheidsovertredingen van 30 kilometer per uur of meer, tegenover ruim 67.000 in 2016.

Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) bevestigt deze cijfers naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant.

In 2015 waren er nog slechts 55.000 extreme snelheidsovertredingen. Dat aantal is de afgelopen vier jaren steeds verder opgelopen. Vooral op snelwegen hebben automobilisten vorig jaar extreem veel harder gereden dan de maximale snelheid.

Uit de gegevens die de Volkskrant heeft opgevraagd, blijkt verder dat vorig jaar in zeventien gevallen ruim 100 kilometer per uur te hard werd gereden binnen de bebouwde kom. Bij de meeste extreme snelheidsovertredingen reden automobilisten tussen de 30 en 50 kilometer per uur te hard op een snelweg.

Vooral meer kentekenovertredingen

Er zijn vooral meer zogenoemde kentekenovertredingen geregistreerd. Dat zijn overtredingen die door middel van een flitspaal of trajectcontrole worden opgemerkt. Het aantal fysieke staandehoudingen door de politie heeft de afgelopen jaren wat geschommeld. "Maar die laten geen heel forse stijging zien", aldus een woordvoerder van het CJIB.

De oorzaak van de stijging van het aantal ernstige snelheidsovertredingen is onduidelijk. Mogelijk heeft de digitalisering van het flitspalenpark ermee te maken, zegt de woordvoerder.

Het aantal flitspalen is weliswaar afgenomen, maar de nog aanwezige palen staan wel altijd aan. Ook de trajectcontroles, waarmee continu wordt gehandhaafd, kunnen hebben bijgedragen aan de toename.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!