Het totaal aantal misdrijven dat in 2018 door de politie werd geregistreerd is gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. Wel is er een stijging in het aantal registraties van zedenmisdrijven.

Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De politie registreerde vorig jaar bijna negenduizend zedenmisdrijven. In 2017 werden nog 8.400 misdrijven als aanranding en verkrachting geregistreerd. Het aantal zedenmisdrijven groeide sinds 2016, terwijl het totale aantal geregistreerde misdrijven bleef krimpen.

In 2018 kwamen er bij de politie 1.900 meldingen van een verkrachting binnen. Dat waren er in 2014 nog 1.200. Het aantal registraties van aanrandingen steeg van 1.700 in 2015 naar 2.400 .

Vorig jaar werden in totaal 783.000 misdrijven geregistreerd, 6 procent minder dan een jaar eerder. Vooral het aantal geregistreerde vermogensdelicten en misdrijven tegen de openbare orde en het gezag nam af ten opzichte van 2017.

Slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven melden zich in de meeste gevallen niet bij de politie om te zeggen wat hen is overkomen. In 2017 ondernam 41 procent van de slachtoffers van zulke misdrijven die stap.