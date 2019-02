Atilay Uslu, de eigenaar van Corendon, had het transport van een Boeing 747 van Schiphol naar Badhoevedorp "nooit moeten doen". In de nacht van dinsdag op woensdag is de operatie begonnen en zondag zal het vliegtuig aankomen in de tuin van het Corendon Village Hotel.

Uslu geloofde er in eerste instantie niet in dat het mogelijk was om de Boeing 747 in de tuin van het hotel in Badhoevedorp te krijgen. "Ik dacht: het gaat toch niet lukken."

Toen de oprichter en eigenaar van de reisorganisatie in gesprek ging met de instanties die akkoord moesten gaan met de verplaatsing van het toestel leek het er ook op dat het niet ging lukken. "We moesten met 22 instanties onderhandelen, dat wist ik niet", zegt Uslu tegen NU.nl.

"Het heeft zes maanden geduurd om een vergunning te krijgen bij de gemeente en de politie zei: 'Waar zijn jullie mee bezig? Dat kan niet'. Maar uiteindelijk hebben alle instanties 'ja' gezegd en toen kon het transport beginnen."

Vliegtuig staat nu in weiland

Dat transport is in de nacht van dinsdag op woensdag begonnen en wordt uitgevoerd door transportbedrijf Mammoet. Nadat het vliegtuig woensdagochtend vroeg de Zwanenburgbaan op Schiphol had verlaten moest het toestel twee dagen in een weiland in de Haarlemmermeer staan.

In de nacht van vrijdag op zaterdag steekt de Boeing de A9 over. De snelweg wordt daarvoor enige tijd afgesloten. Daarnaast moeten sloten worden gedempt en komen er tijdelijke bruggen. Zondag komt de Boeing aan op de plaats van bestemming.

Transport heeft zeker 'aantal miljoenen' gekost

Over de exacte kosten wil Uslu zich niet uitlaten, maar volgens hem heeft het transport Corendon zeker "een aantal miljoenen" gekost.

"Wie a zegt, moet ook b zeggen. We komen ons woord na, maar of ik er blij mee ben, is een andere vraag. Commercieel gezien had ik het nooit moeten doen", aldus Uslu.

Het vliegtuig, waarvan de bruikbare onderdelen zijn verwijderd, wordt een experience-center en er komt een nog nader te bepalen attractie in.

