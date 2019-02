Het Openbaar Ministerie (OM) eist tegen een 35-jarige vrouw uit Ede een celstraf van drie jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk voor haar deelname aan een terroristische organisatie tussen 2014 en 2017 in Syrië en Irak.

De vrouw is volgens de officier van justitie twee keer afgereisd naar het jihadistische strijdgebied om er te trouwen met een IS-strijder. Ze kreeg er twee zoontjes en kwam begin 2018 via Turkije terug in Nederland.

De verdachte, Senabel Al N., ontkende deze versie donderdag voor de rechtbank in Rotterdam ten stelligste. Zij zegt dat ze begin 2015 in Irak ging wonen om zich aan te sluiten bij familie. Ze vond het er naar eigen zeggen leuk.

Ook had zij haar man ontmoet tijdens een eerder bezoek aan Bagdad in 2014. Daar zouden zij later gaan wonen.

Dat zij ook in de IS-bolwerken Fallujah en Mosul terechtkwam, kwam naar eigen zeggen door korte bezoeken aan familieleden en vrienden. Zo zou haar oudste zoon in Fallujah zijn geboren, omdat ze daar bij een trouwerij was. Haar man werkte volgens haar bij een telefoonwinkel.

Aanklager: 'Bewijs voor verblijf in IS-bolwerken'

De aanklager geloofde niets van de in zijn ogen vele "leugenachtige verklaringen" van de verdachte. Volgens hem verbloemt Al N. dat ze Islamitische Staat steunde. Hij benadrukt dat er geen bewijs is voor haar verblijf in Bagdad, maar wel voor haar verblijf in de IS-bolwerken.

Hij wees ook op een radicaliseringsproces voor haar vertrek, onder meer vanwege jihadistische uitspraken die zij op internet zette. Ook hing er een grote afbeelding van een IS-vlag bij haar thuis in Ede, waar ze met haar ouders woonde.

In Irak zijn foto's gemaakt van de vrouw in camouflagekleding en met vuurwapens. Op de foto zijn IS-vlaggen te zien. Haar man is schietend in een video te zien.

OM: 'Al N. ging willens en wetens weer naar IS-gebied'

De welbespraakte, in Koeweit geboren Al-N. zei dat ze "sympathie" koesterde voor IS in 2014, die toen het kalifaat had uitgeroepen. Maar dit stopte toen haar broer eind 2014 werd gedood door IS in Syrië, waar hij juist voor was gaan vechten.

Het OM stelde dat zij "willens en wetens" begin 2015 tóch weer naar IS-gebied ging. Vrouwen hebben een ondersteunende rol in de terreurorganisatie en zijn strafbaar, aldus het OM.

De raadsvrouw van Al-N. vroeg om vrijspraak, omdat er geen bewijs is dat ze in strijdgebied woonde of een actieve rol had in IS. Verder wees ze erop dat een andere Syriëgangster, Laura H., een lagere straf kreeg.

De uitspraak in de zaak is op 4 maart.

