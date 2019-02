Houssain A. is door de rechtbank in Breda veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertien jaar. Hij stak in mei 2018 zijn vrouw dood in hun woning in de Brabantse stad.

A. kreeg dertien jaar cel opgelegd, met aftrek van voorarrest, voor het doodsteken van zijn vrouw. Na de steekpartij maakte de dader een selfie met zijn dode echtgenote.

De steekpartij gebeurde in mei 2018, op de Klaverweide in Breda.

Justitie had zestien jaar cel geëist. Volgens de rechter was moord echter niet bewezen. Wel is de man schuldig aan doodslag.

