De man die woensdagavond werd neergeschoten in de Amsterdamse wijk IJburg is oud-profvoetballer Yassine Abdellaoui, bevestigen meerdere bronnen aan De Telegraaf. De voormalige aanvaller raakte bij het schietincident gewond, maar is momenteel buiten levensgevaar.

Het incident vond woensdagavond rond 23.45 uur plaats aan de George Sliekerkade in IJburg. De politie ontving meerdere meldingen over harde knallen en een man die op straat lag te schreeuwen.

De 43-jarige Abdellaoui is vervolgens met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd.

Volgens getuigen zouden twee verdachten met een scooter zijn gevlucht. Op de locatie zijn meerdere kogelhulzen aangetroffen.

Oud-profvoetballer in verleden verdacht van witwassen

Abdellaoui begon zijn profcarrière in 1992 bij Willem II en speelde achtereenvolgens voor NAC Breda, het Spaanse Rayo Vallecano, NEC en nogmaals Willem II en NAC. De buitenspeler vertrok in 2003 naar De Graafschap, maar zijn periode in Doetinchem werd geen succes.

In september van dat jaar werd Abdellaoui zelfs gearresteerd op verdenking van het witwassen van aanzienlijke geldbedragen, waarna hij in november weer werd vrijgelaten en terugkeerde in de selectie. Zijn periode bij De Graafschap kwam in januari 2004 alsnog ten einde nadat hij werd ontslagen na een uit de hand gelopen avond stappen.

Abdellaoui speelde in totaal 216 Eredivisie-wedstrijden en kwam daarin 26 keer tot scoren. De linkspoot kwam het vaakst in actie voor Willem II (141 officiële duels), waarmee hij in 1999 twee Champions League-wedstrijden speelde.

Abdellaoui samen met oud-ploeggenoot vrijgesproken van heling

Na zijn sportieve loopbaan werd Abdellaoui samen met een oud-teamgenoot veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf vanwege heling van 30.000 dollar. Hiervoor werd hij na elf jaar in hoger beroep vrijgesproken. In 2010 ging hij al vrijuit in de witwaszaak uit 2003.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!