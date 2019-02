Mijnbouwputten in Nederland hebben nog te veel gebreken en defecten, blijkt donderdag uit een rapport van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De overheidsinstantie gaat daarom meer toezicht houden op de mijnbouwputten om lekkages te voorkomen.

In het rapport De integriteit van onshore putten in Nederland van het SodM zijn zestienhonderd putten op het land onderzocht.

Mijnondernemingen gebruiken putten voor olie- en gaswinning, geothermie (aardwarmte), zoutwinning of ondergrondse opslag van stoffen. Een put bestaat uit één of meer buizen die de ondergrond met de bovengrond verbindt.

De buizen kunnen gaan lekken, wat vooral schadelijk is als er maar één buis wordt gebruikt, omdat een tweede buis de lekkage normaal gesproken opvangt. Zo waren er in Twente lekkages van pekelwater in zoutputten. Deze enkele buizen zijn inmiddels vervangen.

Gasputtenlekkage minder dan uitstoot van een koe

Gasputten zijn voorzien van een dubbele bebuizing, maar ook hier is een kleine lekkage naar de omgeving geconstateerd. Deze lekkage is vergelijkbaar met een kwart van de dagelijkse methaanuitstoot van één koe. De olieputten zijn in goede conditie, stelt SodM.

Bij incidenten zal het SodM streng optreden. Ook houdt de organisatie de zoutsector en aardgasputten nauwlettend in de gaten. Iedere mijnbouwonderneming krijgt te maken met een jaarlijkse inspectie.

