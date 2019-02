Duizenden scholieren verzamelen zich donderdag op het Malieveld in Den Haag om actie te voeren voor een beter klimaatbeleid. NU.nl brengt de protestactie in beeld.

Het Malieveld in Den Haag staat donderdag vol met duizenden scholieren. (Bron: ANP)

Leerlingen vanuit het hele land stappen op de trein naar Den Haag voor de protestactie, zoals hier op station Utrecht Centraal. (Bron: Anne Bijlsma)

De scholieren beginnen tegen de middag met hun protestmars richting de Hofvijver. Via de Mauritskade lopen ze terug naar het Malieveld. (Bron: ANP)

Zij brengen hun boodschap over met onder meer spandoeken en borden. (Bron: ANP)

De leerlingen vrezen dat ze in de toekomst de dupe worden van het huidige klimaatbeleid. (Bron: ANP)

Zij vinden dan ook dat de politiek moet ingrijpen. (Bron: ANP)

Ook klimaatorganisatie EarthStrike NL is bij de demonstratie. (Bron: Jaime Arboleda).

Op de spandoeken staan leuzen als "There is no planet B" en "Arie Slob kan m'n rug op" (Bron: Natasja Braams).

Het verschilt per school of de protestactie wordt beschouwd als spijbelen of als deel van het curriculum. (Bron: ANP)

Het idee voor de mars komt uit België. Daar zijn tienduizenden mensen de straat zijn opgegaan, omdat ze zich zorgen maken over klimaatverandering en de opwarming van de aarde. (Bron: ANP)

Volgens de politie gaat het bij de mars in Den Haag om vierduizend tot vijfduizend jongeren. (Bron: ANP)