Ruim vijftienduizend scholieren hebben donderdag in Den Haag gedemonstreerd voor een beter klimaat. Ze vinden dat er meer actie ondernomen moet worden om klimaatverandering tegen te gaan. De betoging verliep rustig.

De protestmars begon op het Malieveld. Via de Mauritskade liepen de betogers terug naar het grasveld.

De politie schatte aanvankelijk dat vier- tot vijfduizend jongeren meeliepen met de klimaatmars. Dit blijken er nu ruim vijftienduizend te zijn geweest.

Premier Mark Rutte vindt het fantastisch dat er zoveel jongeren meededen. "Ik heb ze gezien, het waren er heel veel", zegt hij. "Ik vind het een belangrijk signaal dat jonge mensen zo betrokken zijn."

De scholieren vinden dat de regering niet genoeg doet om klimaatverandering tegen te gaan, maar volgens Rutte is Nederland qua ambities al een koploper in Europa. "Geen kabinet waar dan ook in Europa heeft ambities zoals deze regering", stelt hij.

Daarmee wil Rutte niet aan de scholieren meegeven dat Nederland "al genoeg" doet. "Dat vind ik een lullige reactie." Volgens hem is de vraag hoe je de "energie van de jongeren kan gebruiken om de rest van Europa mee te krijgen in de Nederlandse ambities".

Deelnemers komen uit heel Nederland

De scholieren kwamen uit het heel land. Ze hadden spandoeken en borden bij zich met teksten als 'Geen gelul, uitstoot naar nul', 'Help het klimaat voordat de wereld vergaat' en 'Thinking in solutions, not in pollution'.

Behalve veel scholieren waren er ook veel agenten op de been. Zij hebben de stoet door de stad begeleid. De actie trok veel bekijks. De demonstranten kregen applaus, werden toegezongen en konden rekenen op steun.

Een politieagent was blij dat er geen 'foute' groepen aansloten bij de mars. "We zijn altijd beducht op tegenstanders van een protest, daarom zijn we ook met veel. Het gaat immers om kinderen, en die moeten altijd veilig zijn. Ik ben blij dat dit gelukt is."

Wetenschappers steunen actie van scholieren

Zo'n 350 wetenschappers lieten donderdagochtend via een brief in Trouw weten achter de actie van de scholieren te staan. "Op basis van de feiten die de klimaatwetenschap verschaft, hebben de actievoerders groot gelijk", staat in de brief.

De academici wijzen op het laatste rapport van het wetenschappelijke klimaatpanel van de Verenigde Naties (IPCC). Daarin wordt gewaarschuwd dat de temperatuur op aarde tussen 2030 en 2052 met 1,5 graden Celsius zal stijgen als de CO2-uitstoot niet wordt aangepakt.

Ook schrijven ze dat het "hoog tijd" is voor effectieve maatregelen en gedragsverandering, zodat de problemen tijdig kunnen worden opgelost. "Anders zijn juist de jongeren die deze week protesteren voor hun eigen toekomst de dupe."

Organisator Youth For Climate kwam met het idee voor de mars nadat in Brussel vele duizenden scholieren de straat op waren gegaan om zich tegen de klimaatverandering uit te spreken.

