Duizenden scholieren verzamelen zich op het Malieveld in Den Haag om actie te voeren voor een beter klimaat. De jongeren vinden dat er meer actie ondernomen moet worden om klimaatverandering tegen te gaan.

Volgens de politie gaat het om vierduizend tot vijfduizend jongeren. De scholieren, voornamelijk van middelbare scholen, komen uit heel het land.

Zij hebben spandoeken en borden met teksten als 'Geen gelul, uitstoot naar nul', 'Help het klimaat voordat de wereld vergaat' en 'Thinking in solutions, not in pollution'.

Behalve veel scholieren zijn er op het Malieveld ook veel agenten op de been. Er staat ook een arrestatiebus.

De organisatie verwacht tegen de middag met de protestmars richting de Hofvijver te beginnen. Via de Mauritskade lopen ze terug naar het Malieveld.

Organisator Youth For Climate kwam met het idee nadat in Brussel vele duizenden scholieren de straat op waren gegaan om zich tegen de klimaatverandering uit te spreken.

Wetenschappers steunen actie van scholieren

Zo'n 350 wetenschappers lieten donderdagochtend via een brief in Trouw weten achter de actie van de scholieren te staan. "Op basis van de feiten die de klimaatwetenschap verschaft, hebben de actievoerders groot gelijk", staat in de brief.

De academici wijzen op het laatste rapport van het wetenschappelijke klimaatpanel van de Verenigde Naties (IPCC). Daarin wordt gewaarschuwd dat de temperatuur op aarde tussen 2030 en 2052 met 1,5 graden Celsius zal stijgen als de CO2-uitstoot niet wordt aangepakt.

Ook schrijven ze dat het "hoog tijd" is voor effectieve maatregelen en gedragsverandering, zodat de problemen tijdig kunnen worden opgelost. "Anders zijn juist de jongeren die deze week protesteren voor hun eigen toekomst de dupe."