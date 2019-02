De donderdag start met regenbuien, maar in de loop van de dag wordt het droger en zonniger. De maximumtemperatuur ligt rond de 8 graden.

De nacht naar donderdag verliep nat en ook in de ochtend vallen er veel buien in het land. In de loop van de dag wordt het vanuit het westen droger, maar kunnen er nog steeds pittige buien vallen.

Het wordt donderdag zacht voor de tijd van het jaar, met een maximumtemperatuur van ongeveer 8 graden. Er waait een zuidwestelijke wind die matig tot vrij krachtig is. Aan zee kan de wind soms wat stormachtig aantrekken. De komende dagen zullen ook onstuimig verlopen.

De nacht naar vrijdag zal rustiger verlopen, maar in de ochtend volgt er opnieuw flink wat regen. Ook gaat het dan fors waaien vanuit het zuidwesten. Zaterdagmiddag blijft de wind aanhouden en zullen er een aantal buien vallen. Wel is er af en toe wat ruimte voor de zon.

Weekend wordt onstuimig

Vrijdag en zaterdag wordt het met ongeveer 8 tot 10 graden erg zacht. Normaal is het in deze tijd van het jaar gemiddeld zo'n 5 of 6 graden.

Zondag zal naar verwachting onstuimig verlopen en sommige weermodellen spreken van stormkracht aan de kust. De komende dagen moeten uitwijzen welke kant het weer exact opgaat.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Vrijdag 9° 5° ZW 5 Zaterdag 9° 7° ZW 5 Zondag 7° 6° ZW 5 Maandag 6° 3° NW 5 Dinsdag 6° 2° NW 5

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!