Bij een schietpartij in Amsterdam is woensdagavond kort voor middernacht een man gewond geraakt.

Het incident gebeurde rond 23.45 uur op de George Sliekerkade, aldus de politie op Twitter. De toestand van het slachtoffer is niet bekend. Ook over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt.

De verdachten zijn gevlucht op een bromfiets. De politie doet onderzoek naar de schietpartij.

De George Sliekerkade is gelegen in IJburg, een op kunstmatige eilanden gebouwde woonwijk in stadsdeel Oost.

