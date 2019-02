Het Zoetermeerse restaurant El Sultana wordt twee weken gesloten nadat dinsdagavond een handgranaat werd gevonden. Ook worden extra veiligheidheidsmaatregelen genomen. Dit maakte burgemeester Charlie Aptroot woensdag bekend tijdens een persconferentie.

Club Magnum aan de Van der Hagenstraat is al sinds december gesloten voor een periode van zes maanden nadat er in december een andere granaat was gevonden.

De komende periode komen er meer camera's en in het naburige Van Tuyllpark komt extra toezicht van de politie, team handhaving en particuliere beveiliging.

De burgemeester wil praten met de sportclubs in het gebied "om hun zorgen weg te nemen". Hij wil verder bekijken of het bestemmingsplan van het gebied kan worden aangepast, zodat bepaalde horeca daar niet meer mogelijk is.

De burgemeester hoopt dat de maatregelen voor nu kunnen bijdragen aan het veiligheidsgevoel van de inwoners. Binnen twee weken wordt besloten of aanvullende maatregelen nodig zijn met betrekking tot club Magnum en restaurant El Sultana.

Het gevonden explosief is veiliggesteld en de politie doet nader onderzoek.