Leden van het arrestatieteam van de Koninklijke Marechaussee hebben hun dienstwapen rechtmatig gebruikt bij een aanhouding in Roermond op 11 oktober 2017, oordeelt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

De kogels doodden een verdachte die mogelijk betrokken was bij de poging om de Amsterdamse crimineel Benaouf A. met een helikopter uit de gevangenis van Roermond te bevrijden.

Het OM concludeert op basis van onderzoek van de Rijksrecherche dat de leden van het arrestatieteam rechtmatig hebben gehandeld en daarom niet zullen worden vervolgd. De betrokkenen en de nabestaanden zijn hiervan op de hoogte gesteld.

Op 11 oktober 2017 ontving de politie informatie over een mogelijke vluchtpoging van een gedetineerde uit een Penitentiaire Inrichting (PI) in Roermond waarbij mogelijk een helikopter zou worden ingezet. Er werd een grote politieactie op touw gezet, waarbij twee verdachten die betrokken zouden zijn bij de ontsnapping, achtervolgd werden door de politie.

Leden van het arrestatieteam losten bij deze achtervolging schoten op de vluchtauto, en even later ook op de bestuurder. Deze verdachte raakte gewond en overleed. De bijrijder bleef ongedeerd.

Politie mag dienstwapen inzetten bij verdenking wapenbezit

Het OM oordeelt woensdag dat er sprake was van een aanhoudingssituatie. Hierbij mogen politiemensen volgens de ambtsinstructies hun dienstwapen inzetten als zij vermoeden dat de verdachte mogelijk een wapen heeft of probeert te vluchten terwijl die verdacht wordt van een ernstig strafbaar feit. Beide situaties deden zich in deze zaak voor, aldus het OM.

Ook stelt de officier van justitie dat het arrestatieteam eerst heeft geprobeerd de verdachten op een andere en minder aangrijpende manier aan te houden.

Benaouf A. kopstuk in Amsterdamse onderwereld

Benaouf A. wordt gezien als een van de kopstukken in de Amsterdamse onderwereld. Hij was eind 2012 doelwit van de 'wildwestschietpartij' in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam en hij zit een straf van twaalf jaar uit voor het aansturen van een liquidatie in Antwerpen in 2012.

Het was de bedoeling dat de helikopter na de bevrijding van A. uit de gevangenis van Roermond op 11 oktober door zou vliegen naar een locatie verderop. Hier stonden twee vluchtauto's klaar. De gedetineerde had daar zijn Franse neef en Omar A. (20) voor gevraagd, die beiden als bestuurders moesten fungeren.

De Fransman werd tijdens zijn vlucht doodgeschoten door de politie en Omar A. werd aangehouden.