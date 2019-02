In Amsterdam zijn in de nacht van dinsdag op woensdag twee explosieven afgegaan in Amsterdam-West en Sloterdijk. Bij de explosies raakten panden en auto's beschadigd.

Rond 4.30 uur werd een explosief gebruikt bij een inbraakpoging aan de Jan Evertsenstraat in Amsterdam-West. De panden van een wokrestaurant en een juwelier liepen hierdoor schade op.

Het tweede explosief is afgegaan op een bedrijventerrein aan de Poortland, nabij Sloterdijk. Op het terrein staan veel beschadigde auto's. De politie vond het explosief, nadat er meerdere meldingen binnenkwamen van schade.

Of er door het explosief schade is ontstaan, is nog onduidelijk. Wel staan er veel auto's op het terrein waarvan de banden lek zijn. Ook zijn er autoruiten beschadigd.

Vooralsnog geen verband tussen de twee explosieven





Om wat voor explosieven het gaat, is nog onbekend. De politie is momenteel aanwezig op het bedrijventerrein in Sloterdijk en bij het pand aan de Jan Evertsenstraat voor onderzoek.

Vooralsnog ziet de politie geen verband tussen het afgaan van de twee explosieven.