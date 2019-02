Ruim 700.000 Nederlandse volwassenen hebben in de afgelopen vijf jaar minstens één keer met huiselijk geweld te maken gehad. In de categorie tot en met zeventien jaar worden jaarlijks ruim 100.000 kinderen slachtoffer van mishandeling.

De genoemde conclusies komen voort uit een uitgebreid en langdurig onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), schrijft de Volkskrant woensdag. Het onderzoeksbureau is onderdeel van het ministerie van Justitie en startte het onderzoek in 2015.

Op basis van deze onderzoeksresultaten en eerdere onderzoeken kan niet worden geconcludeerd of er een toename of daling is van deze vormen van geweld. Dit komt onder meer door een gebrek aan goede data over het verleden.

"Ook zijn de uitkomsten uit 2010 door methodologische verschillen niet goed vergelijkbaar met die van nu", zegt coördinerend onderzoeker Annemarie ten Boom in de krant. "Ik durf te zeggen dat de aantallen slachtoffers niet zijn toegenomen. Er zijn indicaties dat zich een daling kan hebben ingezet, maar harder dan dat kan ik dat niet zeggen."

Uit het onderzoek blijkt dat 5,5 procent van de volwassenen minstens een keer slachtoffer werd van fysiek of seksueel huiselijk geweld. Bij 20 procent van de slachtoffers is het geweld structureel en een derde onderging het eenmalig. Verder zijn vrouwen vijf keer zo vaak slachtoffer van structureel geweld door hun partner of ex-partner dan mannen. Het gaat om 76.000 vrouwen tegen 13.000 mannen.

Psychisch geweld niet meegenomen in onderzoek

Psychisch geweld is niet meegenomen in het onderzoek, schrijft de Volkskrant. Met behulp van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is aan negentienduizend Nederlanders gevraagd een vragenlijst in te vullen. De vragen gingen onder andere over slaan, seksueel geweld, schoppen en dreigen met geweld door familieleden of vrienden. Ook hebben de onderzoekers het aantal meldingen over huiselijk geweld bij de politie opgevraagd.

Ten Boom benadrukt in de krant dat deze onderzoeksmethode niet perfect is, bijvoorbeeld omdat sommigen de lijst niet naar waarheid durven in te vullen.

Mishandelde kinderen vooral slachtoffer van verwaarlozing

In het onderzoek naar kindermishandeling zijn achthonderd professionals van scholen en jeugdzorg ondervraagd en zijn gegevens van de organisatie Veilig Thuis opgenomen. Daarnaast is onder middelbare scholieren een enquête gehouden.

Onder kindermishandeling komt ernstige emotionele verwaarlozing het meest voor. Een andere conclusie uit het onderzoek is dat scholieren op het vmbo vaker slachtoffer worden dan havo- of vwo-leerlingen. Onder de twaalf zijn jongens en meisjes even vaak slachtoffer. Onder kinderen van twaalf jaar en ouder krijgen meisjes vaker te maken met huiselijk geweld.