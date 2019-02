Een 33-jarige man uit Den Haag is in Antwerpen opgepakt in verband met een schietpartij in augustus 2017 in het Venlose stadsdeel Blerick.

Het 44-jarige slachtoffer werd op de Klingerbergsingel geliquideerd. Vorige maand zijn al twee Rotterdammers van 27 en 28 jaar opgepakt.

De Hagenaar is dinsdag op verzoek van de Nederlandse recherche door Belgische agenten aangehouden.

In de tweede helft van 2017 was Blerick het toneel van een reeks geweldsmisdrijven. In november van dat jaar werd in het Venlose stadsdeel een 22-jarige inwoner gedood bij een schietpartij. Het geweld zou telkens verband houden met drugscriminaliteit.

