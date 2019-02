De Rotterdamse rapper Feis, die op Nieuwjaarsnacht om het leven kwam bij een schietpartij, is overleden aan verwondingen aan zijn rug. Dat werd dinsdag bekend in Opsporing Verzocht, waarin ook een signalement van de man die de artiest om het leven zou hebben gebracht werd gedeeld.

Feis, die eigenlijk Faisal Mssyeh heette, was op 1 januari samen met zijn broer in een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Eerder werd al duidelijk dat de schietpartij volgde na een ruzie in de horecagelegenheid.

In het programma is door de politie verteld dat de ruzie zou zijn ontstaan omdat iemand een andere man "klein" had genoemd. De man trok hierop een wapen en vervolgens werd een grote groep bezoekers het restaurant uitgezet.

Buiten werden schoten gelost, waarbij de 32-jarige Feis en zijn broer geraakt werden. De rapper overleed enkele uren later aan zijn verwondingen. Zijn broer raakte in coma, waar hij maandag uit is ontwaakt. De politie heeft hem nog niet kunnen ondervragen.

Politie deelt signalement verdachte

Het is nog niet duidelijk wie de schutter is. De politie roept getuigen die die avond iets gezien hebben met klem op zich te melden.

De politie zegt de dader met spoed te zoeken, omdat de man "levensgevaarlijk" is. Het gaat om een donkergetinte man tussen de twintig en dertig jaar oud, met een forse lichaamsbouw. Hij had een baardje en droeg een rode sweater.