Een vrouw is dinsdagavond om het leven gekomen door een steekincident in een huis in de Zonstraat in Nijmegen.

De politie heeft een vijftigjarige man als verdachte aangehouden, meldt de politie Gelderland.

Over de leeftijd van het slachtoffer kan de politie nog niets zeggen, omdat de identificatie nog niet is afgerond. Ook over de relatie tussen het slachtoffer en de verdachte kan de politie nog niets vertellen, net als over de mogelijke aanleiding.

Het incident vond rond 18.45 uur plaats.

