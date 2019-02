Een vrouw is dinsdagavond om het leven gekomen door een steekincident in een huis in de Zonstraat in Nijmegen.

De politie heeft een 50-jarige man als verdachte aangehouden, meldt de politie Gelderland.

Over de leeftijd van het slachtoffer kan de politie nog niets zeggen, omdat de identificatie nog niet is afgerond. De aanleiding voor de steekpartij is nog niet bekend.

Het incident vond rond 18.45 uur plaats.