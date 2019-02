Staatsbosbeheer heeft in januari 825 edelherten in de Oostvaardersplassen afgeschoten. In totaal zijn in het gebied nu 922 herten gedood, aldus de organisatie. Er moeten ruim achttienhonderd edelherten uit het natuurgebied verdwijnen, omdat de kudde veel te groot is geworden.

Staatsbosbeheer begon in december met het afschieten. De eerste maand viel het resultaat de faunabeheerders niet mee. In januari is vaker en op meer dagen geschoten. Bovendien werd het koud, waardoor de herten beter benaderbaar waren.

Drie edelherten zijn gedood omdat ze de winter niet zouden overleven. Er zijn volgens Staatsbosbeheer om die reden nog geen runderen of paarden afgeschoten. Dit jaar moeten 160 konikpaarden de Oostvaardersplassen verlaten, omdat ook die kudde te groot is. De runderen blijven ongemoeid.

Sinds het afschot is begonnen, zijn 515 herten verkocht aan een wildgroothandel. Die verkoopt een deel van het wildbraad door aan de horeca. Particulieren die een stukje hert uit de Oostvaardersplassen willen eten, moeten geduld hebben; er is een wachtlijst waarop ruim twaalfduizend mensen staan. De eerste honderden wildpakketten die eind januari werden aangeboden, waren binnen twee uur uitverkocht.

Voedselbanken Nederland krijgt ongeveer 2.000 kilo hertenvlees cadeau.

Vogels hebben volgens tegenstanders last van afschot herten

Tegenstanders van het afschot in de Oostvaardersplassen stellen dat vogels ernstig verstoord raken door de knallen van geweren.

Volgens Staatsbosbeheer hebben de vogels in het reservaat geen last van het afschot. Vorige week zijn ruim 2.700 vogels, verdeeld over 35 soorten, geteld. Dat is wel een relatief laag aantal, aldus de dienst, maar dat komt doordat het erg koud was in de week van de telling.

Staatsbosbeheer begint deze maand met het aanplanten van duizenden bomen en struiken, zodat de dieren in het kaalgegraasde gebied meer beschutting kunnen vinden.

