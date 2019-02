De wereldwijd gezochte Ridouan Taghi (41) en de criminele organisatie om hem heen worden door het Openbaar Ministerie (OM) gekoppeld aan zeker acht moordonderzoeken. Dat werd woensdag duidelijk op een inleidende zitting.

Het gaat om drie moorden en de voorbereiding van nog eens vijf liquidaties.

Eerder werden al de moorden op Samir Erraghib (2016), Hakim Changachi (2017) en de voorbereiding van de moord op Khalid H. (2017) ten laste gelegd. Woensdag kwam daar de moord op Ranko Scekic (2016) bij.

Ook waren er plannen om Ebrahim B., Mustapha F. en El M. te vermoorden. Dit zou zich allemaal in 2016 hebben afgespeeld.

Ook moord Martin Kok gelinkt aan organisatie rond Taghi

Een vierde moord die woensdag in verband werd gebracht met de organisatie rond Taghi is die op Martin Kok in december 2016. De officier stelde dat verdachte Zakaria A. "als deelnemer van organisatie" betrokken is geweest bij de moord op Kok.

Ook een tweede verdachte in de zaak-Kok, Achraf B., wordt gerekend tot de criminele bende rond Taghi. Het verzoek om die zaak in dit onderzoek te voegen, werd echter afgewezen.

De advocaat van A., Jan-Heijn Kuijpers, zegt in een reactie tegen NU.nl dat de link tussen zijn cliënt, Taghi en de moord op Kok nu wel wordt gelegd, "maar dat dit uit het dossier niet blijkt".

Broer van Saïd R. ook aangehouden als verdachte

Inmiddels is het aantal aangehouden verdachten opgelopen naar elf, onder wie Zaki R., de broer van Saïd. Van deze mannen staan er woensdag acht terecht.

Het bewijs voor al deze verdenkingen komt voort uit de verklaringen van de kroongetuige Nabil B. en vinden volgens het OM ondersteuning in PGP-berichten (Pretty Good Privacy-berichten).

Zo heeft Nabil B. verklaard dat Skekic op 22 juni 2016 voor zijn ogen werd doodgeschoten in Utrecht. Taghi had de kroongetuige de opdracht gegeven Skekic in de gaten te houden.

Getuigenverklaring mogelijk motief voor moord op Ebrahim B.

De vermoedelijke reden dat Ebrahim B. moest worden vermoord was zijn verklaring tegenover de politie. De man deed op 27 juni 2015 aangifte wegens een dreiging op zijn leven. Hij verklaarde dat Taghi en Saïd R. hem wilden vermoorden.

In een later gehouden verhoor in 2016 in het onderzoek naar een liquidatiebende noemde Ebrahim B. Taghi als opdrachtgever van liquidaties met Saïd R. als zijn rechterhand.

Taghi verdacht van sturen bericht met voornemen getuige te doden

Later trok hij deze verklaringen weer in. Het OM vermoedt omdat Ebrahim B. onder druk is gezet.

Zo wordt het volgende bericht aan Taghi over Ebrahim B. toegeschreven: "Hy gaat slapen (sterven red.) zodra die zyn verklaring intrekt en iedereen mag het weten hy gaat broertje fuck hem en alles hy hoeft niks in te trekken!!!"

Ook werd de familie van de getuige namens Taghi bezocht die de hand hadden weten te leggen op de getuigenissen. Bewijs hiervoor zijn drie USB-sticks met daarop de verklaringen van Ebrahim B. die in oktober vorig jaar bij de zus van Taghi aangetroffen.

Skekic en El M. gingen verklaren in onderzoek liquidatiebende

De kroongetuige heeft verklaard dat Ebrahim B. moeilijk te vinden was en dat daarom de opdracht werd gegeven Scekic en El M. te vermoorden. Gewezen contacten van Ebrahim B.

De opdracht kreeg urgentie toen zowel Scekic als El M. zouden getuigen in het eerder genoemde onderzoek naar een liquidatiebende.

Kroongetuige mogelijk in juli op zitting gehoord

De advocaten van de verdachten hameren er al langer op om de kroongetuige te mogen horen. Het OM zei woensdag dat dit mogelijk in juli van dit jaar kan plaatsvinden.

Op 10, 11 en 12 juli zijn er nieuwe zittingen gepland en de officier opperde dat er dan al mogelijk begonnen kan worden met het verhoor.

De voorlopige hechtenis van Ricardo O. werd woensdag geschorst omdat zijn rol volgens de rechtbank in de vermeende organisatie miniem lijkt.