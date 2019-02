Tegen een dertigjarige vrachtwagenchauffeur die zou hebben verzonnen dat hij was overvallen, is voor de rechtbank in Zwolle een jaar celstraf geëist. Hij beweerde dat zijn kostbare lading was gestolen.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) blijkt uit onderzoek dat het verhaal van de man niet kan kloppen. Wel is gebleken dat de man enkele dagen na de vermeende overval zijn schulden begon af te betalen.

De verdachte, Ibrahim A., zei dat hij in september 2016 op een industrieterrein in Utrecht door een man met een vuurwapen werd gedwongen om te stoppen en naar Lelystad te rijden. Elektronicaproducten van Apple met een waarde van bijna een half miljoen euro werden gestolen.

Maar volgens de aanklager is er niets bijzonders te zien op camerabeelden van een bedrijf daar in de buurt en is er geen DNA-materiaal van een andere man in de cabine gevonden. Wel bleek dat een van de gestolen producten al snel contact met internet maakte. Dit gebeurde in Nieuwegein, waar de verdachte toen woonde.

De officier beschuldigt de chauffeur ervan dat hij meewerkte aan de diefstal. Hij benadeelde daardoor de fabrikant, evenals de transporteur waarvoor hij werkte. De zaak is bij verstek behandeld, want de man is spoorloos.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!