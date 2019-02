Veruit de meeste mobiele flitsers stonden in 2018 in de regio Rotterdam, blijkt dinsdag uit een inventarisatie van Flitsmeister. De eerste vier plekken in de top tien van plekken waar de meeste mobiele flitsapparaten stonden, zijn locaties in de regio Rotterdam.

Op de snelweg A13 tussen Rotterdam en Den Haag werd vorig jaar maar liefst 294 keer een mobiele flitser neergezet. Dit betekent dat hier gemiddeld 24 dagen per maand mobiel geflitst werd. Hiermee heeft deze locatie de eerste plaats in de top tien verworven.

De tweede plek is voor de N209, de provinciale weg die van Bleiswijk naar Rotterdam Airport loopt. Hier stond vorig jaar 136 keer een mobiele flitspaal (in beide richtingen).

De derde plaats in het lijstje is voor de Maasboulevard in Rotterdam (132 maal), en de vierde plek voor het nieuwe deel van de snelweg A4 tussen Schiedam en Delft.

'Eenheden bepalen zelf hoe ze mobiele palen plaatsen'

Twee andere grote steden, Utrecht en Amsterdam, staan maar twee maal in het lijstje: de Einsteindreef in Utrecht staat op de zesde plaats (106 maal), de A8 bij Oostzaan staat op plek 7 (100 maal). Den Haag komt in de top tien helemaal niet voor.

Een woordvoerder van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie laat desgevraagd weten dat regionale eenheden zelf bepalen wanneer en hoe vaak mobiele flitsers worden ingezet. "Het heeft per regio te maken met het beleid van de korpsleiding om de veiligheid op de wegen te vergroten", legt de zegsvrouw uit.

Er zijn drie manieren om dit te doen. "Je kan de weginrichting aanpassen, je kan het verkeer beter informeren en je kan ervoor kiezen om extra handhaving van de snelheidsregels te zetten in de vorm van een mobiele flitspaal."

Het is niet bekend hoeveel boetes werden uitgedeeld

Het is niet duidelijk of de grote hoeveelheid flitsers in de regio Rotterdam daadwerkelijk hebben bijgedragen aan een veiligere situatie op de wegen. De politie Rotterdam kon dinsdagochtend geen toelichting op de cijfers geven.

Hoeveel bekeuringen er dankzij mobiele flitspalen zijn uitgedeeld in 2018, is nog niet bekend. Het ministerie van Justitie en Veiligheid komt later deze maand met de cijfers.

'De politie bekeurt niet alleen om de kas te spekken'

Flitsmeister stelde de lijst samen op basis van de meldingen over mobiele flitscontroles die het bedrijf gedurende het hele jaar binnenkreeg.

Dat er slechts drie snelwegen in de top tien staan, betekent volgens Flitsmeister dat er door de politie echt naar de veiligheid op de weg wordt gekeken en dat er niet alleen geflitst wordt "om de staatskas te spekken", zoals veel mensen denken.

Het was in 2018 voor het eerst dat Flitsmeister het hele jaar ook meldingen voor flitsers op lokale wegen registreerde. Daarom is het lastig om een vergelijking te maken met de top tien van voorgaande jaren.

