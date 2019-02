Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag acht jaar cel geëist tegen Jerrel Z. voor zijn aandeel in het voorbereiden van een liquidatie op Khalid H. (41) in 2017. Het beoogde slachtoffer ontkwam nadat hij zelf de politie had gewaarschuwd.

Z. (26) zei maandag op de eerste zittingsdag dat hij wist dat hij "iets crimineels ging doen, maar niet dat het om een liquidatie ging." Het Openbaar Ministerie (OM) noemt dit ongeloofwaardig.

Niettemin matigde het OM de strafeis, omdat Z. heeft meegewerkt aan het onderzoek en zonder tegenprestatie van justitie ook over anderen heeft verklaard.

De 26-jarige verdachte werd in de nacht van 13 op 14 januari aangehouden op de A1 bij Diemen na een achtervolging door de politie. Die laatste waren getipt door H. die een verdachte auto met gedimde lichten achter zich zag rijden die nacht.

Beoogde slachtoffer op zijn hoede na eerdere moord

H. was op zijn hoede nadat twee dagen eerder Hakim Changachi (31) was doodgeschoten in dezelfde flat waar hij woonde. Dit betrof een vergismoord, want ook toen was H. het beoogde slachtoffer.

Z. wordt ook verdacht van verboden wapenbezit en van heling van de auto waarin hij en medeverdachte Marciano D. reden en van een tweede vluchtauto. D. staat vanaf woensdag terecht.

Ridouan Taghi verdacht van geven opdracht voor moord

Het OM houdt de wereldwijd gezochte Ridouan Taghi en de organisatie om hem heen verantwoordelijk voor de moordpoging op H. en de moord op Changachi.

Die verdenkingen komen voort uit de verklaringen van kroongetuige Nabil B. Die laatste stapte uit berouw over de dood van Changachi naar de politie. B. had een aandeel in de voorbereidingen op de moord van H. die uiteindelijk aan Changachi het leven kostte. B. was goed bevriend met de familie van het slachtoffer.

Waaróm H. dood moest, is volgens het OM niet duidelijk geworden.

De kroongetuige heeft verschillende verklaringen afgelegd over zijn eigen rol en die van de opdrachtgevers. Die staan in een apart onderzoek terecht.