Kinderombudsman Margrite Kalverboer vindt dat Nederland beleid moet maken voor minderjarige Nederlandse kinderen die vastzitten in een buitenlandse cel. Zij zegt dit naar aanleiding van de zaak van Charly T. (17). De minderjarige Nederlander zit al zes maanden zonder proces vast in een Spaanse cel.

"Ik vind dat Nederland beleid moet hebben voor kinderen die iets doen in het buitenland", stelt de Kinderombudsman in een dinsdag verschenen reportage van de NOS.

"Ik snap wel dat het er nog niet is. Als iets nooit gebeurt, heb je vaak geen beleid. Maar deze zaak is reden om te zeggen: wij moeten afspraken maken. We moeten zelf weten wat we doen als een kind in het buitenland vastzit."

Zij vindt ook dat de Nederlandse overheid alles in het werk moet stellen om Charly T. zo snel mogelijk naar Nederland te halen zolang de zaak niet voor de rechter komt, bevestigt een woordvoerder van de Kinderombudsman.

Charly T. wordt verdacht van aanranding

Charly T. wordt verdacht van het aanranden van twee Britse meisjes van toen twaalf en veertien tijdens zijn vakantie in Alicante. De zeventienjarige jongen zit al een half jaar in een Spaanse cel vast zonder enig zicht op een procesdatum. De Spaanse rechtbank beslist deze week of het voorarrest wordt verlengd.

T. zit in Spanje in een gesloten inrichting vast tussen veroordeelde jongeren. Zijn Spaanse advocaat laat in gesprek met de NOS weten dat het Spaanse openbaar ministerie de aanranding ziet als een zwaar vergrijp.

Aanklager in Spanje vreest dat T. naar Nederland vlucht

Door een aantal geruchtmakende zedenzaken is er in Spanje momenteel weinig coulance voor seksuele delicten. Ook vreest het openbaar ministerie in Spanje dat T. naar Nederland zal vluchten als hij in afwachting van zijn proces wordt vrijgelaten.

De NOS heeft contact gezocht met de Spaanse kinderombudsman en de ouders van de Britse meisjes, maar zij wilden niet reageren.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie laat weten nooit in te gaan op individuele zaken. Het Openbaar Ministerie (OM), dat in het buitenland een verzoek kan indienen om een Nederlandse verdachte naar Nederland te halen, kon dinsdag niet zeggen of er al werk wordt gemaakt van de zaak.

