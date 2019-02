Dinsdag blijft het overwegend droog en is het zacht met een middagtemperatuur van ongeveer 6 graden.

In de nacht naar dinsdag was het op de meeste plekken droog. De temperatuur daalde tot zo'n 2 graden en in het zuidoosten van het land kan het in de ochtend plaatselijk glad zijn door bevriezing.

Overdag is het half tot zwaar bewolkt en is er in het noorden de meeste kans op wat zonneschijn. De zuidwestenwind is matig: windkracht 3 tot 4.

In de nacht naar woensdag loopt de temperatuur uiteen van 5 graden aan zee tot 2 graden in het zuidoosten van het land. Overdag is het bewolkt en kan er af en toe een bui vallen. Het wordt woensdag iets warmer dan dinsdag met zo'n 8 graden. Er waait een matige zuidenwind, die aan de kust krachtig kan zijn.

Donderdag en vrijdag verandert er naar verwachting niet veel in het weerbeeld ten opzichte van woensdag. De temperaturen zijn opnieuw zacht met zo'n 8 tot 9 graden en het zal van tijd tot tijd regenen.