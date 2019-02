De politie en het Openbaar Ministerie (OM) starten geen nieuw onderzoek naar de sinds 1992 vermiste Willeke Dost op het terrein van haar pleegouders in de Drentse plaats Koekange.

In het onderzoek naar de verdwijning van het vijftienjarige meisje is in 2010 en 2018 gegraven bij de boerderij van de pleegouders. In beide gevallen zijn volgens de politie geen aanwijzingen gevonden die mogelijk verband houden met de vermissing.

De eigenaar van het terrein heeft in december eenmalig toestemming aan een aantal burgers gegeven om opnieuw onderzoek te doen op het terrein. Deze groep heeft grondradarbeelden gemaakt en die overgedragen aan de politie.

Op verschillende plekken zijn verstoringen aangetroffen, maar deze zijn niet bijzonder van aard. "Op ieder boerenerf komen (soortgelijke) verstoringen voor", aldus de politie maandag.

Doordat er geen nieuwe informatie naar boven is gekomen, is besloten geen verder onderzoek te verrichten op het terrein in Koekange.

Dost woonde sinds haar tiende bij pleegouders

Dost verloor als baby haar ouders door een auto-ongeluk, waarna ze in opvanghuizen en bij familie werd ondergebracht. Sinds haar tiende woonde ze bij een pleegfamilie in Koekange.

Het meisje werd op 15 januari 1992 door haar pleegouders als vermist opgegeven. Sindsdien is niets meer van haar vernomen.

