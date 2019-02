Een vijftienjarige jongen uit de Noord-Brabantse plaats Etten-Leur is zondag in zijn woonplaats bedreigd met een vuurwapen. Dit gebeurde nadat er bij een voetbalwedstrijd op straat ruzie was ontstaan.

De politie hield 's avonds een verdachte in zijn woning aan. Het gaat om een 22-jarige man uit Etten-Leur.

Het slachtoffer speelde een voetbalwedstrijd op een Cruyff Court aan de Hobodreef. Nadat hij een doelpunt had gemaakt, ontstond er een woordenwisseling met een van de tegenstanders. Die maakte een slaande beweging en riep: "Ik ga je neerschieten." Uiteindelijk liep hij weg.

Enkele minuten later stopte een auto met drie inzittenden, onder wie de verdachte.

Verdachte richtte zijn vuurwapen op de tiener

Hij liep naar de vijftienjarige jongen, haalde een vuurwapen uit zijn zak en richtte dat al scheldend op het slachtoffer. Die rende daarop weg. De jongen heeft aangifte gedaan.

Na de aanhouding van de verdachte is in de woning naar het vuurwapen gezocht. Dit is echter niet gevonden.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief