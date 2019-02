De ontheffingen die de Nederlandse overheid aan pulsvissers heeft gegeven, zijn in strijd met de Europese regels, stelt de directie visserij van de Europese Commissie.

De directie adviseert de EU-commissarissen om een zogeheten inbreukprocedure te beginnen. Dat kan na een waarschuwing leiden tot een zaak bij het Europees Hof van Justitie.

De Franse milieuorganisatie Bloom heeft de brief met het advies online gezet. Deze organisatie had vorig jaar een klacht ingediend over het in haar ogen te grote aantal vergunningen voor Nederlandse pulsvissers.

Pulsvisserij, waarbij platvissen met stroomstootjes worden opgeschrikt en het net in worden gedreven, is eigenlijk verboden. Jaren geleden is echter afgesproken dat 5 procent van de vloot ermee mag experimenteren voor wetenschappelijk onderzoek.

Nederland heeft bijna de helft van de kotters ontheffing verleend

Nederland heeft inmiddels echter ontheffingen voor 84 kotters verleend, wat neerkomt op zo’n 40 procent van het totaal.

De vissers hebben veel geld gestoken in de techniek en veel subsidies gekregen. Bloom stelt dat hierbij sprake was van fraude, maar het Europese fraudeagentschap OLAF heeft onlangs besloten daar geen onderzoek naar te doen.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gaat ervan uit steeds volgens de regels te hebben gehandeld. Een woordvoerder wil niet nader op de kwestie ingaan, omdat nog niet zeker is dat het daadwerkelijk tot een inbreukprocedure komt. "De commissie moet daarover oordelen. Dat wachten we af."

EU wil een totaalverbod op pulsvisserij

Het Europees Parlement stemde een jaar geleden voor een totaalverbod op de pulsvisserij, maar onderhandelingen met de lidstaten zouden nog kunnen leiden tot behoud van een deel van de vergunningen.

ChristenUnie-Europarlementariër Peter van Dalen vindt de mogelijke inbreukprocedure "een schandalige en onbegrijpelijke stap". "De Europese Commissie heeft zelf enkele jaren geleden voorgesteld de pulskorvisserij totaal vrij te geven, en dan nu vergunningen met terugwerkende kracht afwijzen?"

Van Dalen neemt aan dat EU-commissaris Frans Timmermans "opkomt voor de pulsvisserij en Nederland" en "het voorstel van zijn ambtenaren naast zich neerlegt".

