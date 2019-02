Het vervangen van zieke docenten wordt een steeds groter probleem. De afgelopen weken moest 80 procent van de schoolleiders op zoek naar vervanging voor vooral zieke leerkrachten.

In 11 procent van de gevallen ging de directeur zelf maar voor de klas staan, blijkt maandag uit nieuwe cijfers van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), de koepel van leidinggevenden in het basis- en voortgezet onderwijs.

De cijfers komen uit peilingen onder ruim veertienhonderd schoolleiders. Het zoeken naar vervangers kost schoolleiders steeds meer tijd en bovendien blijkt er vaak geen vervanging beschikbaar.

De AVS noemt deze situatie "niet houdbaar" en roept daarom deze week op tot actie. Leden in het primair onderwijs wordt gevraagd om de komende week niet te zoeken naar vervanging van zieke teamleden.

'Pappen en nathouden leidt tot burn-outs'

"We kunnen niet blijven pappen en nathouden of bezig blijven met kortetermijnoplossingen. Al dat pleisters plakken, leidt straks alleen maar tot nog meer ziekmeldingen en burn-outs", stelt AVS-voorzitter Petra van Haren.

In totaal was er op de scholen die meededen aan de enquête in de afgelopen twee weken voor 12.660 leerlingen geen vervangende leerkracht.

Het is geen nieuw signaal dat het lerarentekort in het onderwijs een groot probleem is. Het aantal vacatures blijft al jaren oplopen en scholen laten weten dat het alsmaar moeilijker wordt om goede mensen te vinden.

Groot aantal vacatures wordt niet ingevuld

Voor zo'n 20 procent van de vacatures die in het schooljaar 2017/2018 openstonden, was na drie maanden nog niemand gevonden, schreef minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) in een woensdag verschenen brief aan de Tweede Kamer. Een jaar eerder was dat aandeel nog 13 procent.

Voor maar liefst 70 procent van de openstaande functies solliciteerden minder dan vijf mensen. In het voorgaande schooljaar lag dat percentage op 43 procent.

Veel docenten zijn relatief oud en gaan met pensioen

Leraren op basisscholen zijn relatief oud. Ongeveer een kwart is 55 jaar of ouder. Zij zullen de komende jaren met pensioen gaan.

Een andere reden voor het aanhoudende tekort is dat minder mensen de afgelopen jaren de pabo-opleiding hebben afgerond. De verwachting is wel dat dit de komende jaren gaat veranderen. In het huidige studiejaar zijn er 10 procent meer studenten dan een jaar eerder.

Vak docent worstelt met imagoprobleem

Daarnaast stellen veel docenten dat hun beroep een imagoprobleem heeft. Ook hierdoor daalt het aantal aanmeldingen voor de docentenopleidingen.

Een aantal grote onderwijsvakbonden organiseert op 15 maart een nationale staking in het basis-, middelbaar- en hoger onderwijs om nogmaals aandacht te vragen voor de groeiende werkdruk en het toenemende lerarentekort in het onderwijs. De stakingsbereidheid is zeer hoog, volgens de vakbonden.

