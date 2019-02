Maandag gaat het aan het eind van de ochtend vanuit het westen regenen. Het wordt 2 tot 4 graden. In de ochtend geldt tot 10.00 uur in alle provincies, behalve op de wadden, code geel vanwege gladheid.

In de nacht van zondag op maandag is het op de meeste plaatsen droog gebleven en heeft het licht gevroren. Daardoor kan het lokaal in de vroege ochtend glad zijn.

In het tweede deel van de ochtend zal het in het westen beginnen te regenen. Dit regengebied trekt in de middag over de rest van het land. Lokaal kan er wat natte sneeuw vallen.

Het wordt maximaal ongeveer 2 tot 4 graden, tijdens een sneeuwbui kan het iets kouder zijn. Er waait overdag een matige tot harde zuidenwind. Vooral aan zee kan het stevig gaan waaien. In de avond is er kans op nog wat buien.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Dinsdag 6° 2° Z 4 Woensdag 9° 3° Z 4 Donderdag 9° 7° ZW 4 Vrijdag 8° 4° ZW 5 Zaterdag 9° 5° ZW 4

Vanaf woensdag temperaturen rond de 10 graden





Dinsdag wordt het iets warmer dan maandag. De middagtemperatuur ligt rond 4 graden en er staat een matige zuidenwind. Het is overwegend droog en bewolkt.

Vanaf woensdag schieten de temperaturen naar verwachting flink omhoog. Woensdag en donderdag worden regenachtige dagen bij zo'n 9 tot 10 graden. In de nachten is er ook geen kans meer op nachtvorst.