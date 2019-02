De politie heeft twee bussen met ijshockeysupporters bij Den Haag stilgezet en teruggestuurd naar Nijmegen nadat er een melding was binnengekomen dat er fans onder invloed verkeerden.

De politie heeft twee supporters aangehouden, een voor opruiing en een wegens mishandeling van een agent, liet een woordvoerder weten.

De bussen van de AHOUD Devils uit Nijmegen waren op weg naar de bekerfinale tegen Hijs Hokij in De Uithof in Den Haag. De politie zette de bussen aan de kant bij een tankstation langs de A4 ter hoogte van de afslag Den Haag-Zuid. Dat gebeurde nadat de politie "informatie had binnengekregen" dat er dronken mensen in de bus zaten, laat een politiewoordvoerder NU.nl weten. Van wie die informatie afkomstig was, kan hij niet zeggen.

De politie doorzocht de bussen en fouilleerde de inzittenden. Daarbij werden vuurwerk en "verzwaarde handschoenen", aangetroffen. Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag besloot vervolgens een noodbevel uit te geven, omdat zij "ernstig vreesde voor verstoring van de openbare orde", zegt haar woordvoerder tegen NU.nl.

Daarop zijn de ijshockeyfans teruggestuurd naar Nijmegen.

Ook tijdens de wedstrijd was zondagavond veel politie aanwezig bij De Uithof, maar volgens een politiewoordvoerder is dit gebruikelijk "omdat er veel mensen op de finale afkomen".

De AHOUD Devils wonnen de wedstrijd wel, na verlenging versloegen zij Hijs Hokij met 3-4.