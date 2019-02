Bij een arrestatie in de Seringenstraat in Leiden zijn vannacht twee politieagenten gewond geraakt. Ze raakten gewond toen ze probeerden een 29-jarige man uit Harlingen te arresteren. Bij de arrestatie heeft de politie een waarschuwingsschot gelost.

De twee agenten deden de arrestatie nadat ze een melding binnenkregen dat er een agressieve man voor een woning stond in de Seringenstraat. De man zou de melder hebben bedreigd.

De Harlinger was een bekende van de politie en had een straatverbod. Toen de agenten hem aanspraken kreeg een van de agenten een vuistslag in zijn gezicht. Vervolgens ontstond er een worsteling waarbij de dienstdoende agenten pepperspray gebruikten.

Toen de 29-jarige man na het gebruik van pepperspray niet stopte met zijn verzet, besloot de agent een waarschuwingsschot te lossen. De verdachte vluchtte vervolgens in de richting van het station Lammenschans. Door assisterende agenten werd de verdachte even later aangehouden.

Beide agenten hebben aangifte gedaan. Naar omstandigheden gaat het redelijk met de politieagenten. De politie onderzoekt de zaak.