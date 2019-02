Rijkswaterstaat waarschuwt dat het zondagochtend glad kan zijn op op- en afritten en op verbindingswegen tussen snelwegen.

"We hebben wel gestrooid, maar op een zondag is er niet zo veel verkeer. Zout moet even worden ingereden, bij weinig verkeer is de werking minder", aldus een woordvoerder.

Ongelukken door de gladheid heeft Rijkswaterstaat zondagochtend nog niet zien gebeuren, maar wel waren er een twintigtal glijpartijen, aldus de zegsman. "Mensen houden er toch iets te weinig rekening mee dat het glad kan zijn."

Ook volgens het KNMI moeten weggebruikers in het hele land zondagochtend rekening houden met gladheid. De meteorologische dienst heeft een code geel afgegeven die geldt tot het einde van de ochtend.

Er valt hier en daar nog natte sneeuw

Zondag overdag kan nog wat neerslag vallen in de vorm van (natte) sneeuw of hagel. In de nacht van zondag op maandag kunnen de temperaturen nog onder het vriespunt duiken. In de nacht van maandag op dinsdag blijft het 's nachts vermoedelijk boven 0.

Maandag overdag kan nog wel wat (winterse) neerslag vallen en ligt de middagtemperatuur nog rond de 4 graden, waarna het dinsdag overdag grotendeels droog zal zijn. De middagtemperaturen liggen vanaf dinsdag tussen de 7 en 10 graden.

