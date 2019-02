Het is zondag overwegend bewolkt bij 3 tot 6 graden. In het westen is er nog kans op een enkele winterse bui.

De minimatemperaturen lagen vannacht rond het vriespunt en door vorst en een winterse bui kan het lokaal nog glad zijn. In alle provincies, behalve op de Wadden, geldt daarom code geel tot 11.00 uur.

Zondag start de dag grijs door mist en nevel. Het is bewolkt en in de middag kan soms de zon doorbreken. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Later op de dag draait de wind naar zuid(west).

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Maandag 3° 0° Z 5 Dinsdag 6° 1° Z 4 Woensdag 7° 2° Z 4 Donderdag 7° 3° Z 4 Vrijdag 8° 3° ZW 4

Vanaf maandag hogere temperaturen





In de nacht van zondag op maandag kan het nog net gaan vriezen, maar in de nacht naar dinsdag zal de temperatuur naar verwachting niet onder 0 komen. Vanaf maandag lijkt het dan ook dat het winterweer ten einde komt.

Maandag overdag kan er nog wat (winterse) neerslag vallen en wordt het in de middag ongeveer 4 graden. Dinsdag zal het voornamelijk droog zijn en wordt het een stuk warmer met 7 tot 10 graden.