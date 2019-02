Na een periode van lagere temperaturen en meerdere winterse buien, wordt het na het weekend weer iets zachter. Wel blijft er kans op neerslag, die in de komende dagen veelal in de vorm van regen zal vallen, melden weerbureaus Weerplaza en Weeronline.

In de nacht van zaterdag op zondag en ook zondag overdag kan nog wat neerslag vallen in de vorm van (natte) sneeuw of hagel. Zondag overdag is het verder wisselend bewolkt met af en toe ruimte voor de zon.

In de nachten van zaterdag op zondag en zondag op maandag kunnen de temperaturen nog onder het vriespunt duiken. In de nacht van maandag op dinsdag blijft het 's nachts vermoedelijk boven nul. Ook in de nachten die daarop volgen zal het 's nachts niet langer vriezen.

Maandag overdag kan nog wel wat (winterse) neerslag vallen en ligt de middagtemperatuur nog rond de 4 graden, waarna het dinsdag overdag grotendeels droog zal zijn. De middagtemperaturen liggen vanaf dinsdag tussen de 7 en 10 graden.

Wel valt er woensdag en donderdag weer meer regen.