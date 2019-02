Een groot deel van de uitrukdienst van Brandweer Amsterdam-Amstelland heeft het vertrouwen in de korpsleiding opgezegd. Dat staat in een naar burgemeester Femke Halsema verstuurde brief die in handen is van NU.nl.

In de brief schrijven de leden van de uitrukdienst dat ze het vertrouwen in de korpsleiding opzeggen, omdat de leiding ervoor kiest om een "eens zo prachtige en sociale organisatie" negatief neer te zetten.

De brief is aan Halsema verstuurd, omdat zij voorzitter is van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Eerder besloten de brandweerlieden niet naar buiten te treden, omdat ze "bang waren voor vervolging".

Binnen Brandweer Amsterdam-Amstelland is het al langer onrustig. Volgens Leen Schaap, sinds 2016 commandant van brandweerkorps Amsterdam-Amstelland, is de cultuur binnen het korps verziekt. Dit zou onder meer te maken hebben met een "machocultuur" en het maken van racistische en seksistische grappen.

Brandweerlieden tegen racisme en seksisme

In de brief aan Halsema staat dat de uitrukdienst "tegen racisme, seksisme en buitensluiting van wie dan ook" is. Als de brandweerlieden zich daaraan schuldig zouden maken, zou het werken als hulpverlener volgens hen onmogelijk worden.

"Wij spreken al jaren niet over brandweermannen, maar brandwachten. Al jaren zijn we genderneutraal en iedereen is gelijk en welkom bij ons", staat in de brief.

Schaap wil einde maken aan 'machocultuur'

Schaap wil naar eigen zeggen een einde maken aan de "machocultuur" en daar hard tegen optreden. Zo wil hij breken met het 24 uursrooster waarin de brandweerlieden al jaren werken.

Met dat rooster leven de brandweerlieden een etmaal in de kazerne. Volgens Schaap werkt dat een gesloten groepscultuur in de hand.

In een zogeheten "proeftuinkazerne" in Amsterdam-Oost werken de brandweerlieden sinds begin dit jaar in diensten van acht uur. Veel brandweerlieden zijn fel tegen het afschaffen van de 24 uursdiensten.

Doordat de brandweerlieden niet meer een heel etmaal werken, kunnen ze dat ook niet meer compenseren met een hele dag vrij. Op die vrije dagen deden veel brandweerlieden ander werk. Doordat ze dat niet meer kunnen doen, vrezen ze inkomensverlies.

Daarnaast zorgen de 24 uursdiensten voor een band en zouden de minder ervaren brandweerlieden het vak zo op een goede manier leren.

'Brandweer Amsterdam moet verder moderniseren'

De voormalige Commandant der Strijdkrachten (CDS) Peter van Uhm schreef eind vorig jaar in een rapport dat het goed is dat Brandweer Amsterdam-Amstelland moderniseert. Wel is het volgens de als strategisch adviseur ingehuurde Van Uhm belangrijk dat de korpsleiding en de brandweerlieden een "gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor het weer terugvinden van een gevoel van trots".

Van Uhm noemde dat rapport Bouwen aan vertrouwen, maar in de brief aan Halsema schrijft de uitrukdienst dat de huidige korpsleiding dat niet doet. Ze spreken van "bouwen aan wantrouwen".

De brandweerlieden beraden zich op verdere acties.