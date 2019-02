Honderden mensen zijn zaterdag afgekomen op een demonstratie van 'Gele Hesjes' in Maastricht. Ze lopen in optocht van het MVV-stadion naar het Plein 92. Het is een afstand van zo'n 6 kilometer.

Aan de demonstratie doen mensen mee uit alle delen van Nederland en uit onder meer Duitsland en België.

De Nederlandse 'Gele Hesjes' keren zich tegen premier Mark Rutte en willen dat Nederland net als het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapt. Er zijn dan ook veel anti-EU-spandoeken te zien.

De organisatie zei eerder te rekenen op tweeduizend deelnemers, maar dat aantal lijkt niet gehaald. Mogelijk komt dat door het regenachtige weer. Er is veel politie op de been.

De 'Gele Hesjes' hebben voor Maastricht gekozen omdat daar in 1992 de Europese Monetaire Unie is gesmeed door het tekenen van het Verdrag van Maastricht. In Maastricht zijn eerder demonstraties geweest van de 'Gele Hesjes'.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!