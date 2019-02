Door een steekincident in Schiedam is zaterdagochtend een vrouw gewond geraakt. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd.

De steekwond is niet ernstig, aldus een woordvoerder van de politie. De vrouw is voor behandeling naar het ziekenhuis.

De vrouw belde 's ochtends vroeg aan bij haar buurvrouw in de Aleidastraat. Nadat zij de steekwond zag, werd direct de politie ingeschakeld. De hulpdiensten werden omstreeks 8.00 uur gealarmeerd.

In de woning waar het steekincident had plaatsgevonden, waren drie mannen en één vrouw. Zij zijn voor verhoor meegenomen naar het politiebureau.

Het is niet duidelijk wie bij de steekpartij betrokken was. Ook de toedracht is onbekend. De politie doet verder onderzoek naar het incident in het westen van Schiedam.

