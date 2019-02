Zaterdag is een wisselvallige dag met regen en natte sneeuw. Het is koud met temperaturen tussen de 1 en de 3 graden. Het KNMI heeft voor het noorden en oosten code geel afgekondigd wegens mogelijke gladheid.

De sneeuw kan later in de middag blijven liggen. De wind is zwak tot matig.

Vanavond klaart het geleidelijk op. De temperaturen dalen tot het vriespunt. Vooral in het binnenland kan het zo'n 2 graden vriezen waardoor het glad kan zijn. Opnieuw kan er in de kustgebieden regen of natte sneeuw vallen.

Zondag begint mistig. Het winterse weer lijkt dan weg te trekken en er is in de middag zelfs ruimte voor wat zon. Heel lokaal kan het nog gaan regenen. Het wordt 4 graden in het oosten tot 6 graden in het westen.